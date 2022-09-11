В Псковской области завершилось трёхдневное голосование

20:00, 11 сентября 2022, ПАИ

В Псковской области завершилось трёхдневное голосование на муниципальных выборах, в 20:00 закрылись все избирательные участки.

Всего в регионе проходило 30 избирательных кампаний: выборы пяти глав муниципальных образований – Гдовского, Дедовичского, Островского, Палкинского, Плюсского районов, 23 избирательные кампании по выборам депутатов – замещается 372 мандата по всей области, дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов городского поселения «Печоры» 2-го созыва по одномандатным избирательным округам № 1 и № 9, дополнительные выборы депутата сельского поселения «Туричинская волость» 2-го созыва по многомандатному избирательному округу № 4.

Избиратели в Пскове смогли сделать свой выбор, не только посетив УИК, но с помощью дистанционного электронного голосования.