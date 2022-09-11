Детскую площадку установят на улице Жукова в Великих Луках

20:17, 11 сентября 2022, ПАИ

Завершён приём заявок на установку многофункциональной площадки на улице Жукова в Великих Луках. Об этом в очередном еженедельном видеообращении расскзала глава города Николай Козловский.

По его словам, сейчас идёт оформление всех документов, и после этого подрядчик приступит к работе.

Также до 15 сентября ожидается поставка оборудования для реализации проектов территориальных общественных самоуправлений Великих Лук, победивших на региональном конкурсе ТОС.

Продолжается ремонт дворовых территорий. Объекты, на которых уже выполнены работы, проходят общественную приемку, добавил глава города.