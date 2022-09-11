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Общество

Глава Пыталовского района поздравила двух тружениц тыла с 95-летием

95 лет исполнилось сегодня, 11 сентября, двум жительницам Пыталовского района Евгении Платоновой и Любови Крючковой. Обе - труженицы тыла, бывшие педагоги. Об этом глава Пыталовского района Вера Кондратьева сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Вера Кондратьева совместно с председателем районного Совета ветеранов Владимиром Семёновым лично поздравили Евгению Платонову. «Она полна сил, энергии, сама справляется с работами на приусадебном участке, ходит в магазин за продуктами», - говорится в сообщении.

Любовь Крючкова свой подарок и поздравления получила через сына, у которого она проживает в Пскове.

«Уважаемые Евгения Николаевна и Любовь Ивановна! Поздравляю вас с юбилеями! Вы достойно прожили свои годы, являлись свидетелями многих исторических событий, но остались людьми, которые умеют радоваться жизни! Желаю вам прожить еще много-много лет в окружении родных и близких, которые вас любят и ценят!» - подытожила Вера Кондратьева.

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