Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Часть Украины оказалась обесточена после пуска ракет «Калибр»

Фото: Telegram-канал «Берислав Новости»

Зафиксирован пуск крылатых ракет «Калибр» кораблем Черноморского флота. По всей Украине объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Telegram-канал «Берислав Новости».

По предварительной информации, в Харькове, Сумах возникли проблемы с электричеством.

Фото: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны»

«Глава Сумской ОВА пишет, что упало напряжение по всей области». - отмечается в сообщении Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской весны».

Фото: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны»

По данным Telegram-канала «Open Ukraine |  Открытая Украина», после вспышки пропал свет в нескольких регионах, в том числе Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях.

Фото: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны»

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

11 сентября 2022

Часть Украины оказалась обесточена после пуска ракет «Калибр»
11 сентября 2022

В Новосокольниках сотрудники ГИБДД провели акцию «Правильные папа – мама»

11 сентября 2022

Водитель пострадал в результате опрокидывания автомобиля в Гдовском районе
11 сентября 2022

Глухонемого мужчину разыскивают в Пскове
11 сентября 2022

Вандалы повредили выставку археологов в Пскове
11 сентября 2022

Пьяный водитель опрокинул автомобиль в кювет в Красногородском районе
09 сентября 2022

Один человек погиб, трое пострадали в результате ДТП

09 сентября 2022

Оторвавшееся колесо едва не покалечило пассажира автомобиля на трассе Петербург – Невель

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...