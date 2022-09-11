Часть Украины оказалась обесточена после пуска ракет «Калибр»

22:27, 11 сентября 2022, ПАИ

Зафиксирован пуск крылатых ракет «Калибр» кораблем Черноморского флота. По всей Украине объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Telegram-канал «Берислав Новости».

По предварительной информации, в Харькове, Сумах возникли проблемы с электричеством.

«Глава Сумской ОВА пишет, что упало напряжение по всей области». - отмечается в сообщении Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской весны».

По данным Telegram-канала «Open Ukraine | Открытая Украина», после вспышки пропал свет в нескольких регионах, в том числе Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях.

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