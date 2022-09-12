Почти две тысячи человек утонули в России за лето

10:00, 12 сентября 2022, ПАИ

1 945 человек утонули в водоёмах России летом этого года, 267 погибших – дети. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на МЧС России.

«Летом текущего года на водоёмах страны погибло 1 945 человек – по сравнению с летом 2021 года это меньше на 11,3 %. Также сократилась на 8,2 % гибель несовершеннолетних на водоёмах в летний период. Летом этого года погибло 267 несовершеннолетних. К сожалению, этот показатель остаётся высоким», – рассказали в МЧС.

Основной причиной гибели людей на воде стало купание в нетрезвом состоянии, а также в необорудованных или запрещенных местах, подчеркнули спасатели.

Всего на водоёмах России в течение купального сезона зарегистрировали свыше 2,3 тысячи происшествий.