Попытку вывоза в Латвию незадекларированного табака для кальянов пресекли псковские таможенники

11:48, 12 сентября 2022, ПАИ

Незадекларированные пластиковые коробки, банки и пакеты с табаком различных марок и наименований обнаружили на российско-латвийской границе сотрудники Псковской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. Они были найдены при осмотре микроавтобуса в салоне и багаже иностранного гражданина. Рыночная стоимость табачной продукции составила 400 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Псковской таможни.

395 упаковок с табаком для кальянов не задекларировал и не предъявил таможенному контролю гражданин Молдовы, выезжая из России через МАПП «Бурачки». Псковская таможня возбудила уголовное дело.

«Если стоимость табачных изделий, незаконно перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, превышает 250 тысяч рублей, то преступление считается совершенным в крупном размере. В отношении гражданина Молдовы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 200.2 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу табачных изделий в крупном размере). Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет», - пояснил заместитель начальника таможни Андрей Горяченок.