«Иные обстоятельства»: защита просит о пересмотре дела по резонансному ДТП в Псковском районе

12:45, 12 сентября 2022, ПАИ

Сторона защиты подсудимого по уголовному делу по резонансному ДТП, которое произошло в деревне Стяглы Псковского района 13 января 2020 года, направила суду ходатайство о возвращении дела прокурору. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, такое решение адвокаты подсудимого приняли в ходе заседания 9 сентября.

Согласно обвинению, Георгий Кухи, управляя автомобилем «Лексус», двигался со скоростью 102 км в час и, имея возможность обнаружить опасность для своего движения в виде располагавшегося на его полосе «Рено», столкнувшегося с другим автомобилем, непосредственно возле которого на проезжей части находился Струтинский, не принял мер для снижения скорости. В результате этого его «Лексус» столкнулся с автомобилем «Рено» и совершил наезд на пешехода Владимира Струтинского, который впоследствии скончался.

В ходе заседания по видеосвязи были заслушаны результаты медицинской экспертизы судебно-медицинского эксперта из Твери, состоялся допрос подсудимого, а также по ходатайству стороны защиты - допрос специалиста о проведении автотехнической экспертизы.

Судебно-медицинский эксперт Наталья Беляева сообщила, какие повреждения получил в результате наезда погибший Владимир Струтинский, и отметила, что комплекс травм свидетельствует об ударе при столкновении с автомобилем. По ее словам, первичный удар пришёлся на нижние конечности, а затем произошло частичное запрокидывание на капот, о чём свидетельствует черепно-мозговая травма. Но при этом эксперт затруднился ответить на вопрос защиты о том, какой стороной передней части автомобиля был сбит погибший.

Подсудимый Георгий Кухи сообщил, что в то утро, когда произошло ДТП, он вёз дочь в школу в Псков. За 40 метров на своей полосе движения он увидел препятствие, выглядевшее как стог, куча мусора. «Я нажал на тормоз, а когда понял, что на моей полосе находится «Рено Логан» с сильными повреждениями, чтобы избежать лобового столкновения, совершил маневр — выехал на встречную полосу, резко повернув руль», - рассказал Георгий Кухи.

Эти слова подтверждают данные радиотехнической экспертизы: за 0,5 секунды до столкновения был поворот на 60 градусов. По словам Кухи, он ощутил скользящий удар об автомобиль «Рено», а затем был второй удар. «Я никогда не отрицал причастности к совершению ДТП, с первого дня. Я сбил человека на дороге, который оказывал помощь людям. Мне очень жаль, что так произошло», - сказал он.

Подсудимый отметил, что не оспаривает факт наезда на Струтинского. Но вину по предъявляемому ему обвинению по статье 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) не признаёт.

Также по ходатайству стороны защиты были заслушаны результаты экспертизы ещё одного специалиста. Согласно его выводам, пострадавший находился не у двери автомобиля «Рено», а на расстоянии 1,7-1,8 метра от неё. Таким образом, Владимир Струтинский пострадал не в результате столкновения «Лексуса» с «Рено», а в результате маневра водителя «Лексуса» по объезду препятствия, сделал вывод специалист.

В связи с выяснившимися в ходе заседания новыми обстоятельствами адвокат подсудимого Алла Мамченко направила ходатайство о возвращении дела стороне обвинения. По ее словам, основанием для этого является «составление обвинительного заключения с нарушениями требований уголовно-процессуального кодекса, допущенными при составлении обвинительного заключения».

Напомним, что 13 января 2020 года в деревне Стяглы Псковского района два человека пострадали в результате ДТП. Водитель автомашины «Лексус» сбил пешехода - мужчину 1959 года рождения и водителя, остановившегося, чтобы помочь участникам произошедшей аварии, - мужчину 1960 года рождения, которого госпитализировали в тяжёлом состоянии. Позднее мужчина скончался в больнице от полученных травм.