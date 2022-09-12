Внучка Алексея Толстого проведёт творческую встречу в Пскове

12:26, 12 сентября 2022, ПАИ

Внучка Алексея Толстого Татьяна Толстая проведёт творческую встречу в зале Псковской областной филармонии 22 сентября. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Встреча пройдёт в БКЗ филармонии по адресу: улица Некрасова, 22. Мероприятие начнётся в 19:00.

Татьяна Толстая — российская писательница, телеведущая, публицист и литературный критик. В 2003 году она стала лауреатом телевизионной премии «ТЭФИ» в категории «Лучшее ток-шоу» за программу «Школа злословия».