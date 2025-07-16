Меры стимулирования рождаемости обсудили на правительственном часе в Госдуме с участием регионов

17:36, 16 июля 2025, ПАИ

Приоритеты в реализации демографической политики обсудили представители федеральной и региональной власти. В Госдуме РФ под председательством Вячеслава Володина прошёл посвящённый этой теме правительственный час, к которому в онлайн-формате присоединились субъекты РФ. От Псковской области в заседании участвовал вице-спикер Собрания депутатов Александр Братчиков, а также представители региональных министерств социальной защиты, здравоохранения, финансов, труда и занятости. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

С докладами на правительственном часе выступили председатель комитета по контролю Госдумы Олег Морозов, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. На вопросы парламентариев ответила вице-премьер Татьяна Голикова.

Главный посыл – в текущей демографической ситуации необходимо нацелить все меры поддержки на стимулирование рождаемости, так как это вопрос национальной безопасности, эффективного обустройства территории страны и будущего государственности.

В Госдуме констатировали, что рождаемость в России находится на рекордно низком уровне за последние десять лет, при этом подавляющее число россиян хотели бы иметь двух и более детей.

«Действительно, идея многодетности поддерживается многими семьям, но их останавливает неуверенность в будущем. Задача государства и нас, как региональной власти, – максимально способствовать тому, чтобы семьи имели полную уверенность в том, что они смогут вырастить детей и не просто «поднять на ноги», а дать им образование и путёвку в жизнь», – сказал по итогам Александр Братчиков.

Среди предложенных на правительственном часе новых мер государственной поддержки семей с детьми Александр Братчиков обратил особое внимание на инициативу о введении с 2026 года семейной налоговой выплаты, которая позволит возвращать 7 из 13 процентов уплаченного налога на доходы физических лиц.

Кроме того, в Госдуме обсуждалась возможность установления дифференцированной ставки по ипотеке в зависимости от региона, необходимость при начислении пенсии учитывать периоды ухода за детьми, приравнивание звания «Мать-героиня» к статусу «Героя Труда РФ», что позволит получать многодетным женщинам соответствующие выплаты, а также другие многочисленные меры стимулирования рождаемости.

Депутаты призвали оценивать все решения, принимаемые законодательными и исполнительными органами власти, с точки зрения их влияния на демографию.