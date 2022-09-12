1900 псковичей умерли от коронавируса с начала пандемии

12:52, 12 сентября 2022, ПАИ

Ещё один человек скончался от коронавируса в Псковской области. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерли 1 900 человек. Такие данные приводит портал стопкоронавирус.рф.

Всего в Псковской области коронавирусом заразился 118 371 человек, 113 996 пациентов выздоровело.

Отметим, что новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста.