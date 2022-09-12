Более 100 млрд рублей направят на поддержку экономики РФ

13:10, 12 сентября 2022, ПАИ

Правительство РФ направит более 100 млрд рублей на повышение устойчивости экономики страны. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Правительство продолжает принимать решения по поддержке предприятий и наших граждан в условиях внешних ограничений. Президент обращал особое внимание на необходимость помогать отраслям преодолевать трудности», — отметил он.

Так, 15 млрд рублей выделят на расширение производства самолетов МС-21, ещё 25 млрд — на поддержку системы организации воздушного движения, пишет РИА Новости.

На программу льготного лизинга морских судов пойдут 15 млрд рублей. Адресную субсидию в три млрд рублей получит Выборгский судостроительный завод, где сейчас идёт работа по новому ледоколу.

Для поддержки бизнеса власти докапитализируют более чем на восемь млрд Фонд развития промышленности. Ещё четыре миллиарда пойдут на программы в сфере мало- и среднетоннажной химии. Два млрд направят на разработку оборудования для производства сжиженного природного газа, говорится в сообщении.