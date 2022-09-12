Вымогателей в костюмах жирафа и коня задержали в центре Петербурга

14:17, 12 сентября 2022, ПАИ

Назойливых аниматоров, пристающих к прохожим с предложением сфотографироваться за деньги, задержали 11 сентября на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе администрации Центрального округа Санкт-Петербурга.

Как пишет «Фонтанка», полицейские задержали «дракона» из мультфильма «Шрек», «коня» и «жирафа». Молодые люди в костюмах зверей предлагали гостям и жителям города сделать фотоснимок, после чего вымогали деньги за оказанную услугу.

Всех троих доставили в отделение полиции. Кроме того, у них отобрали костюмы. Нарушителей допросили, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.