Путин: Почти 234 тысячи работников в России находятся в простое и вынужденных отпусках

14:58, 12 сентября 2022, ПАИ

Число людей, находящихся под риском увольнения, растёт, почти 234 тысячи работников находится в простое, вынужденных отпусках или заняты на неполный рабочий день, заявил президент РФ Владимир Путин и призвал правительство уделять должное внимание таким локальным проблемам и находить эффективные решения. Об этом пишет РИА Новости.

«Растёт количество людей, находящихся под риском увольнения. Обращаю внимание, сейчас в так называемом простое, в вынужденных отпусках или занятых на неполный рабочий день почти 234 тысячи работников – это почти вдвое больше, чем в начале года. Понятно, что в масштабах страны это всё-таки небольшие цифры, но для конкретных отраслей, для предприятий и в населённых пунктах сложности возникают серьёзные, и в этой связи правительству необходимо уделять должное внимание таким локальным проблемам и находить эффективные решения», – сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

