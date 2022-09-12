Экономика России выходит на траекторию роста – Владимир Путин
Динамика ключевых экономических показателей свидетельствует о том, что российская экономика постепенно стабилизируется и выходит на траекторию роста. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Помесячная динамика ключевых показателей также говорит о том, что экономика постепенно стабилизируется, выравнивается, выходит на траекторию роста», — отметил глава государства в ходе совещания по экономическим вопросам, передаёт агентство «Прайм».
Владимир Путин также подчеркнул, что отечественные предприятия возвращаются к нормальному режиму работы.
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