Экономика России выходит на траекторию роста – Владимир Путин

16:49, 12 сентября 2022, ПАИ

Динамика ключевых экономических показателей свидетельствует о том, что российская экономика постепенно стабилизируется и выходит на траекторию роста. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Помесячная динамика ключевых показателей также говорит о том, что экономика постепенно стабилизируется, выравнивается, выходит на траекторию роста», — отметил глава государства в ходе совещания по экономическим вопросам, передаёт агентство «Прайм».

Владимир Путин также подчеркнул, что отечественные предприятия возвращаются к нормальному режиму работы.