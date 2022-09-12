Великолукские ветеринары сообщают о массовом падеже кроликов

20:20, 12 сентября 2022, ПАИ

Массовый падеж кроликов фиксируют в Великолукском районе, пишет Telegram-канал «Мы из Великих Лук».

«Все чаще в Великолукский межрайонный филиал ГБУ «Псковская облветлаборатория» обращаются кролиководы с проблемой массового падежа кроликов. У погибших кроликов в лаборатории проводилась микроскопия препаратов из соскобов пораженных участков органов и кишечника. В ходе лабораторной диагностики был выявлен эймериоз кроликов», - отметили в ветлаборатории.

Эймериоз (кокцидиоз) кроликов— остро протекающая болезнь молодняка, вызываемая одноклеточными паразитами из класса споровиков. Эта болезнь распространена очень широко и в основном поражает молодняк от 1 до 4 месяцев.