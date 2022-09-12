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Происшествия

В Опочецком районе Псковской области полицейские вывели грибника из леса через 18 часов поисковых работ

Сейчас жизни и здоровью пенсионера ничто не угрожает. Фото: Вконтакте

Вечером 11 сентября в дежурную часть МО МВД России «Опочецкий»  поступило сообщение о том, что в лесном массиве у деревни Крымы потерялся местный житель, сообщает паблик «Опочка официальная». Днем 61-летний пенсионер на машине уехал в лес за грибами и не смог выйти к транспорту самостоятельно. О случившемся он смог сообщить родственникам по телефону.

На место происшествия для организации и проведения поисково-спасательных работ незамедлительно выехали сотрудники полиции, пожарной части, волонтеры-поисковики. Группа прочесывала лесной массив всю ночь. Утром 12 сентября к поискам присоединилась группа Поисково-спасательного отряда г. Великие Луки (МЧС) и местные жители. Пожилой грибник был обнаружен сотрудниками полиции и волонтерами в заболоченной местности. Ему была оказана первая помощь на месте – мужчина, блуждавший по лесу более 18 часов, сильно переохладился.

Оперуполномоченный отдела уголовного розыска МО МВД России «Опочецкий» лейтенант полиции Татьяна Ловцева, старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска капитан полиции Сергей Селезнев, оперуполномоченный отдела уголовного розыска лейтенант полиции Андрей Иванов и волонтёр отряда «Лиза Алерт» (позывной Грешник) помогли мужчине выйти из леса и добраться до автомобиля. Обратный путь до транспорта занял полтора часа. Пенсионера доставили в Опочецкую больницу – сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает.

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