В Харьковской области начали задерживать учителей за обучение русскому языку

08:29, 13 сентября 2022, ПАИ

В Харьковской области задержали учителей из РФ, преподававших в школах по российской программе. Об этом сообщила премьер-министр Украины Ирина Верещук, пишет газета «Известия».

«Они совершили преступление против нашего государства. Там серьёзные сроки наказания», — подчеркнула она.

Отмечается, что задержанным педагогам грозит до 12 лет лишения свободы в соответствии со ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Также судебные разбирательства инициированы в отношении украинских учителей, которые пользовались российскими образовательными программами. Им вменяется нарушение статьи о коллаборационной деятельности (до 15 лет лишения свободы).