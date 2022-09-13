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Общество

Житель Белоруссии организовал ввоз в Россию почти 500 тысяч пачек сигарет

Житель Белоруссии организовал ввоз в Россию почти 500 тысяч пачек сигарет стоимостью порядка 25 млн рублей, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Сотрудники ФСБ установили, что гражданин Белоруссии причастен к организации канала незаконного ввоза в Россию через пункт таможенного контроля «Долосцы», расположенный в Себежском районе, нескольких партий белорусской табачной продукции. 474 500 пачек сигарет стоимостью не менее 25 млн рублей провозили без акцизных марок, скрывая груз от таможенного досмотра. Кроме того, установлен факт дачи взяток должностным лицам Псковской таможни.

Согласно приговору Себежского районного суда, фигурант признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий (бездействий)  либо  лицом с использованием своего служебного положения), ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению) с назначением наказания в виде штрафа в размере 550 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

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