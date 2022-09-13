Четыре пожара ликвидировано на территории Псковской области за сутки

10:51, 13 сентября 2022, ПАИ

За сутки сотрудники ГУ МЧС России принимали участие в ликвидации четырёх пожаров на территории Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, в 7:14 в Великих Луках на улице Новосокольнической в одноэтажном неэксплуатируемом строении размером 15 х 6 метров огнём повреждён пол на площади 6 м2, строение закопчено по всей площади. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

В 17:30 в Невельском районе в деревне Мигушино на улице Садовой в бане размером 3 х 3 метра огнём повреждено потолочное перекрытие на площади 0,5 м2. Предположительная причина – нарушение правил устройства печи.

В 18:10 в Опочецком районе в деревне Белоусы в жилом доме размером 6 х 6 метров огнём повреждены постельные принадлежностит на площади 1 м2. Предположительная причина – поджог.

В 2:30 в Дно на улице Социалистической в бане размером 6 х 5 метров сгорела кровля, помещение выгорело изнутри по всей площади. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.