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Происшествия

Четыре пожара ликвидировано на территории Псковской области за сутки

За сутки сотрудники ГУ МЧС России принимали участие в ликвидации четырёх пожаров на территории Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Так, в 7:14 в Великих Луках на улице Новосокольнической в одноэтажном неэксплуатируемом строении размером 15 х 6 метров огнём повреждён пол на площади 6 м2, строение закопчено по всей площади. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

В 17:30 в Невельском районе в деревне Мигушино на улице Садовой в бане размером 3 х 3 метра огнём повреждено потолочное перекрытие на площади 0,5 м2. Предположительная причина – нарушение правил устройства печи.

В 18:10 в Опочецком районе в деревне Белоусы в жилом доме размером 6 х 6 метров огнём повреждены постельные принадлежностит на площади 1 м2. Предположительная причина – поджог.

В 2:30 в Дно на улице Социалистической в бане размером 6 х 5 метров сгорела кровля, помещение выгорело изнутри по всей площади. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

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