Волонтёры-медики ПсковГУ провели мастер-класс по оказанию первой помощи

10:52, 13 сентября 2022, ПАИ

Пятикурсники Псковского государственного университета, обучающиеся по направлению «лечебное дело», присоединились к акции «Помоги первым», сообщили Псковскому агентству информации в университете.

Студентки вуза — региональный координатор Псковского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» Анна Адер и координатор направления обучения первой помощи и сопровождения массовых мероприятий Татьяна Павленко — провели для студентов мастер-класс по оказанию первой помощи.

«Первая помощь — это очень важный аспект, который должен знать каждый, потому что она может пригодиться в любой момент, — уверена Анна. — Каждый человек должен знать, что делать в экстренной ситуации».

Собравшимся рассказали о симптомах, при которых нужно оказывать первую помощь. В их числе отсутствие сознания, остановка дыхания и кровообращения, наружное кровотечение, инородные тела в верхних дыхательных путях, травмы различных областей тела, ожоги, воздействия теплового излучения, обморожение, отравление.

Волонтёры показали, как проводить сердечно-лёгочную реанимацию, как помочь пострадавшему занять устойчивое боковое положение, а также познакомили студентов с приёмом Геймлиха.

Под руководством волонтёров-медиков студенты попробовали сами на практике закрепить полученные навыки.