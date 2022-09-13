В России разработали мобильный комплекс для поиска угнанных машин

11:47, 13 сентября 2022, ПАИ

Первый в РФ мобильный комплекс для выявления в транспортном потоке автомобилей, которые находятся в розыске, разработали в Ростехе. Об этом пишет газета «АиФ» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации

Отмечается, что комплекс «Розыск-Nano» — совместная разработка завода «Метеор» и АО «Цифровой регион». Он включает в себя модуль видеонаблюдения для установки в патрульных машинах, а также планшет и ПО.

Видеомодуль может распознавать госномера машин на расстоянии 100-150 метров. Эти данные проверяются по базе розыска. В случае совпадения номеров с базой на планшет передаётся информация о том, что машина находится в розыске, говорится в сообщении.