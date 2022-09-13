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Расписание «Ласточек» из Пскова в Петербург изменится в октябре

Расписание движения поездов «Ласточка» по маршруту Псков – Санкт-Петербург изменится в октябре в связи с проведением ремонтно-путевых работ на направлении Луга – Псков в Ленинградской области, сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству региона.

Отменяются «Ласточки»:

  • № 816 Псков – Санкт-Петербург с отправлением из Пскова 8 и 15 октября;
  • № 815 Санкт-Петербург – Псков с отправлением из Санкт-Петербурга 14 и 21 октября;
  • № 812 Печоры/Псков – Санкт-Петербург с отправлением из Печор, Пскова 9 и 16 октября.

С 10 октября изменяется расписание движение других «Ласточек»:

  • № 816 Псков – Санкт-Петербург 10 и 17 октября отправится на два часа раньше, в 20:35, и прибудет в конечный пункт в 1:49 (по обычному расписанию поезд прибывает в 2:20);
  • № 812 Печоры/Псков – Санкт-Петербург будет отправляться из Пскова с 10 октября в 17:22 (по обычному расписанию электропоезд отправляется в 19:32). При этом прибытие в Санкт-Петербург остаётся без изменений – в 23:02. В обратном направлении поезд № 811 будет отправляться с Балтийского вокзала также в 20:20 и прибывать в Псков в 1:20 вместо 23:52;
  • № 810 Псков – Санкт-Петербург будет отправляться из Пскова в 4:45 (вместо 06:00). При этом прибытие в Санкт-Петербург также остаётся без изменений – в 9:30. В обратном направлении поезд № 809 будет отправляться из Санкт-Петербурга также в 6:55 и прибывать в Псков в 12:03 вместо 10:25;
  • № 814 Псков – Санкт-Петербург будет отправляться из Пскова в 11:20 (по обычному расписанию электропоезд отправляется в 12:43). Прибытие в Санкт-Петербург данного поезда остаётся без изменений – в 16:13. В обратном направлении электропоезд № 813 будет отправляться из Северной столицы в 13:40 и прибывать в Псков в 18:42 (по обычному расписанию прибытие в 17:10).
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