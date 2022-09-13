Решивший купить путёвку пскович стал жертвой мошенников
Решивший отправиться в путешествие пскович стал жертвой мошенников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
56-летний житель областного центра лишился порядка 24 тысяч рублей при попытке приобрести путёвку на одном из известных сайтов по бронированию отдыха. Деньги были отправлены в качестве предоплаты за путешествие.
Кроме того, зарегистрированы и другие факты мошенничества при осуществлении операций купли-продажи через интернет. Люди намеревались купить автомобиль, мотоцикл и обувь. Однако эти сделки не состоялись, поскольку покупателям попались недобросовестные продавцы.
Когда потерпевшие убедились, что их ввели в заблуждение, они обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего, заключили в ведомстве.
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