Дмитрий Быстров: Те, кто не голосовал, не могут выдвигать претензии к власти

12:26, 13 сентября 2022, ПАИ

Те, кто не голосовал, не могут выдвигать претензии к власти, уверен глава Островского района Дмитрий Быстров. Свою позицию он озвучил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 13 сентября.

По его словам, в Островского районе примерно 30 % активных жителей, которые живут жизнью муниципалитета и голосуют на выборах. В этом году голосов было несколько меньше, так как часть военнослужащих отправилась на специальную военную операцию на Украине.

Дмитрий Быстров также отметил, что часть граждан не идут голосовать, потому что якобы «всё решено», часть банально не знают о выборах, но голосовать, уверен глава района, нужно, так как случаются и победы с перевесом в один голос.

«Это были не просто три дня выборов, это большая постоянная работа. Простых избирательных кампаний не бывает. Это всегда ответственный, важный и нужный процесс», – отметил Дмитрий Быстров, которого переизбрали на новый срок. По его словам, накануне выборов состоялось много выездов, встреч с людьми, коллективами.