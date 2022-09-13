Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Дмитрий Быстров: Те, кто не голосовал, не могут выдвигать претензии к власти

Те, кто не голосовал, не могут выдвигать претензии к власти, уверен глава Островского района Дмитрий Быстров. Свою позицию он озвучил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 13 сентября.

По его словам, в Островского районе примерно 30 % активных жителей, которые живут жизнью муниципалитета и голосуют на выборах. В этом году голосов было несколько меньше, так как часть военнослужащих отправилась на специальную военную операцию на Украине.

Дмитрий Быстров также отметил, что часть граждан не идут голосовать, потому что якобы «всё решено», часть банально не знают о выборах, но голосовать, уверен глава района, нужно, так как случаются и победы с перевесом в один голос.

«Это были не просто три дня выборов, это большая постоянная работа. Простых избирательных кампаний не бывает. Это всегда ответственный, важный и нужный процесс», – отметил Дмитрий Быстров, которого переизбрали на новый срок. По его словам, накануне выборов состоялось много выездов, встреч с людьми, коллективами.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

13 сентября 2022

До +17 градусов ожидается в Псковской области 14 сентября
13 сентября 2022

Выставка «Биоморфы» откроется в Пскове 17 сентября
13 сентября 2022

Дмитрий Быстров: Те, кто не голосовал, не могут выдвигать претензии к власти
13 сентября 2022

Пресс-конференция с главой Островского района началась в медиацентре ПАИ
13 сентября 2022

О начале отопительного сезона официально объявили в Пскове
13 сентября 2022

В России разработали мобильный комплекс для поиска угнанных машин
13 сентября 2022

Расписание «Ласточек» из Пскова в Петербург изменится в октябре
13 сентября 2022

Ещё один человек умер от коронавируса в Псковской области

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...