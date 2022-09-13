Псковская керамистка рассказала о своих «нетипичных» работах

13:39, 13 сентября 2022, ПАИ

Керамику Лилии Семеновой псковичи называют «нетипичной». Необычные фигурки, чашки, предметы посуды и интерьера с первого взгляда привлекают внимание.

Лилия Семенова родилась в 1984 году в поселке Локня Псковской области. После окончания школы в 2001 году поступила в Псковский колледж культуры и искусств на отделение декоративно-прикладного творчества, который окончила в 2004 году с красным дипломом. Училась в СПбГУ и Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого. В 2021 году создала собственную студию лепной керамики.

О том, почему она не хочет делать сувениры, отчего предпочитает работать ночью и как принимала в своей мастерской членов царской семьи, Лилия Семенова рассказала в интервью «АиФ-Псков».