Великолучанина будут судить за пьянство и нападение на полицейского

13:46, 13 сентября 2022, ПАИ

В Великих Луках завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Великолукского района. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 264.1 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость) и ч. 2 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти) УК РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

В мае обвиняемый повторно пополся полиции нетрезвым за рулем. В июне его машину, за рулем которой был нетрезвый приятель снова остановили полицейские. Препятствуя разбирательству по делу об административном правонарушении в отношении водителя, он набросился с кулаками на одного из полицейских.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.