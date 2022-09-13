Открытие «Точек роста» прошло в двух районах Псковской области

16:04, 13 сентября 2022, ПАИ

Центры образования естественно-научной направленности, созданные в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», открылись для учащихся школ Великолукского и Плюсского районов. Об этом сообщают районные газеты.

В новых «Точках роста» школьники смогут познакомиться с робототехникой, научиться работать с микроскопами, узнают, что такое цифровые лаборатории, и многое другое. Также школьников ожидает углубленное изучение таких предметов, как физика, химия, биология.

Директор Плюсской средней школы Оксана Лазарева отметила, что в Плюсском районе подобные центры начали открывать 3 года назад. Туда поступало оборудование для занятий информатикой, ОБЖ, технологией. А в Заплюсской школе организовали лаборатории для уроков химии, биологии и физике, пишет газета «Плюсский край».

Также «Точки роста» появились в трёх школах Великолукского района – Булынинской, Ивановской и Першинской. «Благодаря таким современным образовательным центрам наши ребята могут не только получать качественное современное образование, но и увлечься наукой, возможно когда-нибудь посвятив ей свою профессиональную жизнь», — подчеркнул начальник управления образования администрации Великолукского района Андрей Ниневский, пишет газета «Наш путь».