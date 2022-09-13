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Происшествия

Скрипки пытался незаконно провезти иностранец через границу в Псковской области

Три незадекларированные скрипки в футлярах обнаружили сотрудники таможенного поста МАПП «Бурачки» и Погрануправления ФСБ России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской таможни

Скрипки были найдены в кабине грузового автомобиля. Водитель транспортного средства международной перевозки не задекларировал и не предъявил таможенному контролю ввозимый им товар. По данному факту в отношении гражданина Украины возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).

«Все скрипки имеют следы использования, корпуса музыкальных инструментов потерты и поцарапаны. Маркировка с указанием страны происхождения и названия инструментов отсутствует. На двух скрипках частично отсутствуют струны. В рамках административного расследования будут назначены товароведческие экспертизы», - рассказал начальник таможенного поста Денис Партоменко.

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