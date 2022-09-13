Столицу Казахстана переименуют обратно в Астану

16:17, 13 сентября 2022, ПАИ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение депутатов парламента переименовать столицу Казахстана из Нурсултана в Астану, написал пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай на своей странице в соцсетях. Об этом пишет газета «Ведомости».

«Группа депутатов парламента предложила вернуть столице Казахстана прежнее название Астана. Президент проинформирован об этой инициативе депутатов. Предложение парламентариев включено в проект конституционного закона с согласия главы государства», — написал Желдибай.

По его словам, другие объекты, названные в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева, не будут переименованы. Столица республики была переименована в честь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который 19 марта 2019 г. подписал указ о сложении с себя полномочий.

Токаев стал президентом Казахстана 20 марта 2019 г. после объявления об уходе в отставку Нурсултана Назарбаева. 23 марта того же года столице была переименована в его честь. Назарбаев возглавлял республику с 1990 г., он занимал президентский пост почти 29 лет.

Изначально город, основанный в 1830 г. как казачье поселение, назывался Акмолинск. В 1961 г. он был переименован в Целиноград, затем назывался Акмола. В декабре 1997 г. Назарбаев перенес столицу Казахстана из Алма-Аты в Акмолу, после чего город был переименован в Астану (в переводе с казахского языка означает «столица»).