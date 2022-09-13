Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Столицу Казахстана переименуют обратно в Астану

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение депутатов парламента переименовать столицу Казахстана из Нурсултана в Астану, написал пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай на своей странице в соцсетях. Об этом пишет газета «Ведомости».

«Группа депутатов парламента предложила вернуть столице Казахстана прежнее название Астана. Президент проинформирован об этой инициативе депутатов. Предложение парламентариев включено в проект конституционного закона с согласия главы государства», — написал Желдибай.

По его словам, другие объекты, названные в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева, не будут переименованы. Столица республики была переименована в честь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который 19 марта 2019 г. подписал указ о сложении с себя полномочий.

Токаев стал президентом Казахстана 20 марта 2019 г. после объявления об уходе в отставку Нурсултана Назарбаева. 23 марта того же года столице была переименована в его честь. Назарбаев возглавлял республику с 1990 г., он занимал президентский пост почти 29 лет.

Изначально город, основанный в 1830 г. как казачье поселение, назывался Акмолинск. В 1961 г. он был переименован в Целиноград, затем назывался Акмола. В декабре 1997 г. Назарбаев перенес столицу Казахстана из Алма-Аты в Акмолу, после чего город был переименован в Астану (в переводе с казахского языка означает «столица»).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

13 сентября 2022

Рыбака с подозрением на инсульт спасли на Псковском озере
13 сентября 2022

РЖД запустили акселератор для развития бизнеса
13 сентября 2022

Фасады домов в Пскове украсят картины Айвазовского и Шишкина
13 сентября 2022

Лидер псковских «Новых людей» поддержал идею о разблокировке Instagram
13 сентября 2022

Врач назвал правила первой помощи в случае укуса кошки
13 сентября 2022

Финал «Ветеранского подворья» прошёл в Красногородске
13 сентября 2022

Осенняя ярмарка пройдёт 24 сентября в Великих Луках
13 сентября 2022

Две школьницы из Невеля стали призерами всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...