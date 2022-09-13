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Общество

В Противопожарный лесной центр по нацпроекту поступила очередная партия спецтехники

Противопожарный лесной центр Псковской области получил очередную партию специализированной техники, которая поступила в регион по региональному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

В частности, это новый пожарный автомобиль. Автоцистерна уже активно используется для подвоза воды и личного состава к месту пожаров, проведения аварийно-спасательных работ. Кроме того, центр впервые получил новый четырехосный трал, который снизит нагрузку на автодороги региона при перевозке тяжелой противопожарной техники. В ближайшее время в регион поступят и два седельных тягача.

Ранее в этом году Противопожарный лесной центр при поддержке федерального центра получил три трактора на гусеничном шасси, которые успешно выполняют задания по тушению возгораний в районах.

«Модернизация Противопожарного лесного центра продолжается на протяжении ряда лет. В этом году в целом на обновление парка специализированной техники из федерального бюджета будет направлено около 68 млн рублей», — сообщил руководитель Противопожарного лесного центра Олег Черней. Он также добавил, что на средства экономии, которая сложилась от проведения конкурсных процедур, планируется приобрести дополнительное противопожарное оборудование.

В состав Противопожарного лесного центра входят 11 лесопожарных станций. На территории региона создана эффективная система обнаружения пожаров, включающая наземное патрулирование по маршрутам общей протяженностью более 2,2 тыс. км, система дистанционной охраны «Лесохранитель» с общим охватом более 90% территории земель лесного фонда, а также авиационный мониторинг. Комбинированная система обнаружения лесных пожаров позволяет снизить их количество и при необходимости оперативно организовать тушение. Сейчас на всей территории Псковской области отменен особый противопожарный режим.

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