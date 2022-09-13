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Общество

РЖД запустили акселератор для развития бизнеса

Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ) и платформа по развитию корпоративных решений GenerationS запустили акселератор РЖД по направлениям «Пассажирский комплекс» и «Технологическая независимость». АСИ выступает партнером акселератора. Участники смогут провести «пилотирование» решений и заключить контракт на поставку своих продуктов РЖД и более 30 другим компаниям-партнерам, таким как «Почта России», «Газпромтранс», «Северсталь», «Кировский завод», DPD, Fesco.

Участники смогут провести «пилотирование» решений и заключить контракт на поставку своих продуктов РЖД и более 30 другим компаниям-партнерам, таким как «Почта России», «Газпромтранс», «Северсталь», «Кировский завод», DPD, Fesco, сообщили в АСИ.

Также участники акселератора получат доступ к бизнес-заказчикам, отраслевой экспертизе, ускоренному прохождению лабораторных испытаний, возможность стать поставщиком РЖД.

Подать заявку на участие в акселерационной программе до 15 сентября могут юридические лица с испытанным экспериментальным образцом решения по больше чем 30 направлениям. Среди них: комплексные системы, IT-решения, сервисы и услуги, технологии и технические средства, технологии в категории импортозамещения.

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