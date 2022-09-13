Строительство очистных сооружений завершили в Порховском районе
Строительство очистных сооружений завершили в Порховском районе, сообщили в региональном комитете по тарифам и энергетике.
В настоящее время на станции ведутся пуско-наладочные работы, очистные сооружения позволят снабжать потребителей водой, отвечающей требованиям СаНПиН. Очищенной водой будут пользоваться 52% жителей района.
Очистные сооружения водоснабжения построены в рамках реализации государственной программы Псковской области «Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами».
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