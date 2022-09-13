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Экономика

Под видом параллельного импорта в Россию стал попадать контрафактный товар

Попытки провоза в Россию контрафактных товаров под видом параллельного импорта предпринимаются в РФ, заявил замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Ивин 13 сентября на Восточном экономическом форуме. Об этом пишет ИА «Красная весна».

По его словам, чаще всего в Россию подобным образом пытаются ввезти детские игрушки. «Основные контрафактные товары, которые мы выявляем, помимо игрушек, это одежда, обувь, парфюмерия, электроника», – добавил Ивин.

Он также сообщил, что с мая 2022 года за ввоз контрафактных товаров в Россию было заведено 164 дела. В основном данной деятельностью занимаются граждане из азиатских стран.

Представитель ФТС заметил, что в основном контрафактные товары попадают в малый бизнес и на рынки, а также маркетплейсы.

 

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