ТРАНСЛЯЦИЯ Работу «Псковпассажиравтотранса» обсуждают в медиацентре ПАИ
Работу предприятия «Псковпассажиравтотранс» обсуждают в медиацентре Псковского агентства информации 14 сентября.
Какова статистика пассажиропотока? Обновится ли автобусный парк? Повысится ли плата за проезд?
На эти и другие вопросы ответит директор ГППО «Псковпассажиравтотранс» Юрий Михайлов.
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