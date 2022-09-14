Электроэнергию отключат 14 сентября в трёх деревнях Пыталовского района
Жителей Пыталовского района предупреждают о плановом отключении электроэнергии. Информация опубликована на официальном сайте районной администрации.
14 сентября с 9:00 до 16:30 без света могут остаться жители деревень Баркеевка, Заболастье и Сыры.
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