Coca-Cola и PepsiCo переименуют свои холодильники в магазинах России

11:44, 14 сентября 2022, ПАИ

Крупнейшие мировые производители газировки Coca-Cola и PepsiCo рассматривают вопрос об изменении названия бренда и внешнего вида своих холодильников с газировкой в российских магазинах, пишет РБК.

Уточняется, что ребрендинг может коснуться более половины из порядка 1 млн холодильников, находящихся в российских торговых точках: у Coca-Cola — 400 тыс. аппаратов, у PepsiCo — не менее 200 тыс. Как утверждает издание, это решение может повлиять на продажи продукции.

Напомним, в августе основатель сети быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров сообщил, что напиток Coca-Cola будет продаваться в России под названием «Добрый Кола». Он предположил, что продажи будут строиться на известности бренда соков «Добрый».