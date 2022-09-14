Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Третье место заняли псковские шахматисты по итогам второго дня спартакиады

Фото: Федерация шахмат Псковской области

На третье место вышла команда Псковской области в турнире по шахматам спартакиады Союзного государства России и Республики Беларусь среди детей и юношества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Федерации шахмат региона.

По результатам сыгранных матчей лидерами стали школьники из Брестской области. На втором месте расположились юные шахматисты из Минска, а третью строчку турнирной таблицы заняла команда псковских школьников.

Фото: Федерация шахмат Псковской области

Второй день для участников выдался сложным, так как командам пришлось играть три тура, заметили в Федерации шахмат. Россию представляют команды из Москвы, Республики Чувашии, Псковской и Орловской области, Республику Беларусь - спортсмены из Минска, Могилевской, Минской и Брестской области.

Фото: Федерация шахмат Псковской области

14 сентября будет выходным днём для всех участников спартакиады, а решающие матчи пройдут уже 15 сентября.

Напомним, что 12 сентября в Пскове стартовала спартакиада Союзного государства России и Республики Беларусь среди школьников «Олимпийские надежды». 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

14 сентября 2022

Третье место заняли псковские шахматисты по итогам второго дня спартакиады

13 сентября 2022

Великолукские каратисты привезли 11 медалей из Витебска
13 сентября 2022

Спортивный врач объяснил, когда физкультура может плохо сказаться на здоровье
13 сентября 2022

Около 400 участников ожидается на Псковском полумарафоне «Мехуборка»
13 сентября 2022

Юные шахматисты из Пскова обыграли орловских гостей
12 сентября 2022

Изборянки успешно выступили в соревнованиях по пляжному волейболу
12 сентября 2022

Псковские профсоюзы выступили партнерами соревнования по гребному спорту
12 сентября 2022

Порховичи стали призёрами веломарафона в Ленинградской области

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...