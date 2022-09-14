Третье место заняли псковские шахматисты по итогам второго дня спартакиады

12:33, 14 сентября 2022, ПАИ

На третье место вышла команда Псковской области в турнире по шахматам спартакиады Союзного государства России и Республики Беларусь среди детей и юношества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Федерации шахмат региона.

По результатам сыгранных матчей лидерами стали школьники из Брестской области. На втором месте расположились юные шахматисты из Минска, а третью строчку турнирной таблицы заняла команда псковских школьников.

Второй день для участников выдался сложным, так как командам пришлось играть три тура, заметили в Федерации шахмат. Россию представляют команды из Москвы, Республики Чувашии, Псковской и Орловской области, Республику Беларусь - спортсмены из Минска, Могилевской, Минской и Брестской области.

14 сентября будет выходным днём для всех участников спартакиады, а решающие матчи пройдут уже 15 сентября.

Напомним, что 12 сентября в Пскове стартовала спартакиада Союзного государства России и Республики Беларусь среди школьников «Олимпийские надежды».