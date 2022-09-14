Какие автобусы пустят до остановки на Никольской, рассказали псковичам

12:48, 14 сентября 2022, ПАИ

О том, какие автобусы будут курсировать до новой остановки на улице Никольской в Пскове, рассказал директор ГППО «Псковпассажиравтотранс» Юрий Михайлов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 14 сентября.

На улице Никольской появились остановочные карманы в Псковском районе, в связи с этим псковичи интересуются, когда начнётся движение автобусов по данному маршруту.

«Пока рассматривается 22-й маршрут, но так как будет увеличен пробег, то, вероятнее всего, нужно будет добавить 1-2 машины на пробег. По изменению маршрута будем реагировать на обращения граждан», - рассказал Юрий Михайлов.

Он также отметил, что горожане могут обращаться с предложениями в областной комитет по транспорту. Исходя из технических возможностей, будут внесены изменения в расписание или добавлен новый маршрут.