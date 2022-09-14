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Происшествия

Ввоз 100 ампул с тестостероном пресекли псковские таможенники

100 ампул с тестостероном и 3 500 таблеток анаболического андрогенного стероида обнаружили в багаже иностранца сотрудники таможенного поста МАПП «Убылинка» на российско-латвийской границе, сообщили в пресс-службе Псковской таможни. 

Въезжая в Российскую Федерацию, мужчина умолчал о перемещаемых препаратах. Отмечается, что разрешающих документов на ввоз сильнодействующих препаратов гражданин Украины при себе не имел.

Сотрудники таможни выявили товар, скрываемый от контролирующих органов, и отправили его на экспертизу. Она показала, что таблетки содержат в своём составе дегидрохлорметилтестостерон, а прозрачная маслянистая жидкость бледно-жёлтого цвета в ампулах — пропионат тестостерона. Оба вещества внесены в перечень сильнодействующих. Общая масса таблеток составила 530,25 грамма, общая масса содержащегося в ампулах пропионата тестостерона — 991 граммов. Перевозимые препараты у мужчины изъяли.

В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ. Мужчина задержан и арестован по решению суда.

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