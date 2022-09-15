Дожди и +17 градусов ожидается сегодня в Пскове
Облачная погода с прояснениями ожидается в Псковской области 15 сентября, сообщает официальный Telegram-канал региона. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, на юго-востоке области существенных осадков не будет.
Прогнозируется южный ветер. Днём ожидается +13...+18 градусов, ночью: +7...+12 градусов.
В Пскове пройдут кратковременные дожди. Температура днём: +15...+17, ночью: +9...+11 градусов. В Великих Луках без существенных осадков. Температура днём: +16...+18, ночью: 9...+11 градусов.
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