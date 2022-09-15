Курс доллара растёт к другим мировым валютам

09:45, 15 сентября 2022, ПАИ

Курс доллара к другим основным мировым валютам утром 15 сентября поднимается, рынки продолжают оценивать перспективы политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07:27 мск курс евро к доллару снизился до 0,9973 доллара с уровня прошлого закрытия – 0,9977 доллара, курс доллара к иене повышается до 143,36 иены со 143,15 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран – торговых партнёров США) поднимается на 0,04 %, до 109,71 пункта.

Данные годовой инфляции в США по итогам августа показали, что рост потребительских цен в стране замедлился слабее ожиданий — до 8,3 с 8,5 %, и эта статистика укрепила ожидания более «ястребиной» политики ФРС, что позитивно для доллара, пишет агентство «Прайм».

После выхода данных об инфляции некоторые эксперты стали закладывать повышение учётной ставки ФРС сразу на 1 процентный пункт. По данным CME Group, такую вероятность закладывают 30 % экспертов, остальные продолжают ожидать повышения на 0,75 п.п.

«Инвесторы остаются очень осторожны по поводу возможности чрезмерного монетарного ужесточения в США», — приводит агентство «Франс Пресс» мнение аналитиков Okasan Online Securities.

Следующее заседание ФРС запланировано на 20-21 сентября.