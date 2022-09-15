ТРАНСЛЯЦИЯ Итоги туристического сезона в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

12:01, 15 сентября 2022, ПАИ

Итоги туристического сезона в Псковской области обсуждают в медиацентре Псковского агентства информации 15 сентября.

Как чувствует себя туристическая отрасль после снятия ковидных ограничений и введения ограничений со стороны недружественных стран? Сколько туристов посетило регион? Куда выезжали псковичи? Воспользовались ли жители региона туристическим кешбэком?

На эти и другие вопросы ответит председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова.