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Общество

ТРАНСЛЯЦИЯ Итоги туристического сезона в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

Итоги туристического сезона в Псковской области обсуждают в медиацентре Псковского агентства информации 15 сентября.

Как чувствует себя туристическая отрасль после снятия ковидных ограничений и введения ограничений со стороны недружественных стран? Сколько туристов посетило регион? Куда выезжали псковичи? Воспользовались ли жители региона туристическим кешбэком?

На эти и другие вопросы ответит председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова.

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