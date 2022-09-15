ТРАНСЛЯЦИЯ Итоги туристического сезона в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ
Итоги туристического сезона в Псковской области обсуждают в медиацентре Псковского агентства информации 15 сентября.
Как чувствует себя туристическая отрасль после снятия ковидных ограничений и введения ограничений со стороны недружественных стран? Сколько туристов посетило регион? Куда выезжали псковичи? Воспользовались ли жители региона туристическим кешбэком?
На эти и другие вопросы ответит председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова.
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15 сентября 2022
ТРАНСЛЯЦИЯ Итоги туристического сезона в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ