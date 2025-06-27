Первые камеры системы «Безопасный город» установили в Локне

19:29, 27 июня 2025, ПАИ

Первые камеры видеонаблюдения, подключённые к региональной системе «Безопасный город», установили в Локне. Об этом сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в своём Telegram-канале.

«Это важная тема, которую мы долго прорабатывали: было непросто, но удалось сделать первые шаги», – отметил Иван Белугин.

Камеры уже работают на площади Ленина, на автовокзале, на некоторых перекрёстках и в парке. Видео передаётся в режиме реального времени и записывается в архив. Две камеры – поворотные и позволяют при необходимости менять угол обзора, например во время массовых мероприятий в центре.

«Это первая ласточка – старт строительства системы «Безопасный город» в Локне. Уже сейчас планируем, как развивать её дальше. Идея такова: ежегодно устанавливать от трёх до пяти новых камер в разных частях посёлка. Сейчас также прорабатываем возможность установить камеры на стадионе», – подчеркнул глава округа.

Иван Белугин выразил отдельную благодарность управлению цифрового развития и связи правительства Псковской области, а также лично начальнику управления Виталию Рахманову, который, по словам главы округа, оказал ощутимую помощь в запуске проекта.

«Будем и дальше шаг за шагом делать Локню более безопасной, спокойной и комфортной для всех!» – заключил Иван Белугин.

Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на сессии областного Собрания депутатов в декабре 2024 года, отмечал, что на развитие «Безопасного города» в Псковской области направят 100 млн рублей.