Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковских школьников приглашают принять участие в онлайн-уроках финансовой грамотности

Стартовала осенняя сессия вебинаров Банка России для старшеклассников и студентов техникумов и колледжей, которая продлится до 16 декабря 2022 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском отделении ЦБ.

Ученики узнают, как грамотно распоряжаться личными финансами, как их сберегать и приумножать, о принципах страхования и защите от мошенников. Эксперты расскажут и о том, что делать, если финансовая организация нарушила ваши права. В программу впервые включены уроки по истории денег, разработанные совместно с Музеем Банка России.

Значительно увеличится число эфиров, к которым можно подключиться в первую смену в школах с учетом географического положения регионов и часовых поясов. Таким образом, учителям будет проще встраивать онлайн-уроки в расписание. В новом учебном году это особенно важно, потому что элементы финансовой грамотности стали частью обязательных школьных предметов.

Онлайн-уроки по финансовой грамотности Банк России проводит с 2015 года. Они проходят в формате прямых эфиров для учеников 8–11 классов и студентов техникумов и колледжей по всей стране. Подключиться можно как классом или группой, так и индивидуально. С расписанием уроков и инструкцией по подключению можно ознакомиться на сайте проекта.

В Псковской области за 2021 год в онлайн-уроках приняли участие около 100 учебных заведений -  82 школы и 13 колледжей и техникумов, которые в результате собрали порядка 17 тысяч просмотров.

Для самых маленьких доступен новый образовательный проект - мобильная бесплатная развивающая игра по мотивам мультипликационного сериала «Три кота» для магазинов мобильных приложений. Вместе с героями мультфильма - Карамелькой, Коржиком и Компотом ребенок освоит азы финансовой грамотности и предпринимательства.

Веселые интерактивные задания, основанные на различных жизненных ситуациях, научат детей распоряжаться личными финансами, не попадаться на уловки мошенников; помогут понять из чего складывается семейный бюджет и сформировать правильные поведенческие установки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

15 сентября 2022

ПсковГУ вошёл в первую лигу эффективных вузов
15 сентября 2022

В Псковских теплосетях прокомментировали ситуацию с подачей тепла
15 сентября 2022

Эксперт рассказал, как получить часть пенсии раньше срока
15 сентября 2022

Дожди и +17 градусов ожидается сегодня в Пскове
15 сентября 2022

Ночные таймлапсы звёздного неба сняли любители из Псковской области
15 сентября 2022

О Гердте, студенческих проездных и коммерческой жилке – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
15 сентября 2022

В Острове на улице Меркурьева продолжается установка детской площадки
14 сентября 2022

Псковский эксперт в туриндустрии рассказала о проблемах с визами при посещении стран ЕС

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...