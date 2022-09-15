Псковских школьников приглашают принять участие в онлайн-уроках финансовой грамотности

11:10, 15 сентября 2022, ПАИ

Стартовала осенняя сессия вебинаров Банка России для старшеклассников и студентов техникумов и колледжей, которая продлится до 16 декабря 2022 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском отделении ЦБ.

Ученики узнают, как грамотно распоряжаться личными финансами, как их сберегать и приумножать, о принципах страхования и защите от мошенников. Эксперты расскажут и о том, что делать, если финансовая организация нарушила ваши права. В программу впервые включены уроки по истории денег, разработанные совместно с Музеем Банка России.

Значительно увеличится число эфиров, к которым можно подключиться в первую смену в школах с учетом географического положения регионов и часовых поясов. Таким образом, учителям будет проще встраивать онлайн-уроки в расписание. В новом учебном году это особенно важно, потому что элементы финансовой грамотности стали частью обязательных школьных предметов.

Онлайн-уроки по финансовой грамотности Банк России проводит с 2015 года. Они проходят в формате прямых эфиров для учеников 8–11 классов и студентов техникумов и колледжей по всей стране. Подключиться можно как классом или группой, так и индивидуально. С расписанием уроков и инструкцией по подключению можно ознакомиться на сайте проекта.

В Псковской области за 2021 год в онлайн-уроках приняли участие около 100 учебных заведений - 82 школы и 13 колледжей и техникумов, которые в результате собрали порядка 17 тысяч просмотров.

Для самых маленьких доступен новый образовательный проект - мобильная бесплатная развивающая игра по мотивам мультипликационного сериала «Три кота» для магазинов мобильных приложений. Вместе с героями мультфильма - Карамелькой, Коржиком и Компотом ребенок освоит азы финансовой грамотности и предпринимательства.

Веселые интерактивные задания, основанные на различных жизненных ситуациях, научат детей распоряжаться личными финансами, не попадаться на уловки мошенников; помогут понять из чего складывается семейный бюджет и сформировать правильные поведенческие установки.