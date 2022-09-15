Ливни накроют европейскую часть России
До конца недели европейская часть России будет оставаться во власти двух атлантических циклонов, сообщает метеоцентр «Фобос».
Первый пробился на юг страны ещё в конце минувшей недели, а второй пришёл из Северной Европы только вчера. В итоге в среду вихри столкнулись и слились в единую систему, а их облачные поля накрыли почти весь регион. Однако эти вихри постепенно «выдыхаются», рассказали синоптики.
15 сентября дожди прекратятся в южных областях. Остальная территория Русской равнины будет по-прежнему затянута тучами, но интенсивность ливней заметно снизится. Более-менее сильными они ожидаются только на крайнем северо-западе страны.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Как защититься от незаконных действий коллекторов, объяснили псковичам
Правительство Ленобласти пересядет на китайский автопром
Светлана Баранова: Псковичи воспользовались кешбэком на все сто