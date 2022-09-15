Купи козу: интернет-мошенники обманули великолукского пенсионера

15:10, 15 сентября 2022, ПАИ

Пенсионер из Великолукского района перевёл мошенникам 15 тысяч рублей при покупке козы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Потерпевший нашёл предложение о продаже козы на сайте бесплатных объявлений и написал продавцу, а позже перевёл около 15 тысяч рублей. После получения денег собеседник перестал выходить на связь с пенсионером.

По данному факту полиция проводит проверку.