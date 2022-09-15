Александр Котов о перспективах «малых партий» в регионе: Всё зависит от конкретных людей

16:37, 15 сентября 2022, ПАИ

«Я думаю, что всё зависит от конкретных людей. Если партию, которая получила мандат, будет представлять ответственный человек, который будет реагировать на обращения избирателей, она будет заметна в любом представительном органе: и в Пскове, и в Великих Луках», - считает председатель Псковского областного Собрания, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Александр Котов.

Об этом он по итогам муниципальных выборов, состоявшихся 11 сентября, заявил в эфире программы «Первый на седьмом» в эфире радиостанции «7 НЕБО», комментируя попадание в гордумы Пскова и Великих Лук так называемых «малых партий»: «Новых людей», «Партии пенсионеров» и «Коммунистов России».

«Если это будет человек равнодушный и не активный, не инициативный, толку от этого никакого не будет, - продолжил Александр Котов. - И более того, если политическая партия себя проявит, она может закрепить этот успех, сможет рассчитывать на то, что она увеличит свое представительство».