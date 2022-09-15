Александр Котов о перспективах «малых партий» в регионе: Всё зависит от конкретных людей
«Я думаю, что всё зависит от конкретных людей. Если партию, которая получила мандат, будет представлять ответственный человек, который будет реагировать на обращения избирателей, она будет заметна в любом представительном органе: и в Пскове, и в Великих Луках», - считает председатель Псковского областного Собрания, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Александр Котов.
Об этом он по итогам муниципальных выборов, состоявшихся 11 сентября, заявил в эфире программы «Первый на седьмом» в эфире радиостанции «7 НЕБО», комментируя попадание в гордумы Пскова и Великих Лук так называемых «малых партий»: «Новых людей», «Партии пенсионеров» и «Коммунистов России».
«Если это будет человек равнодушный и не активный, не инициативный, толку от этого никакого не будет, - продолжил Александр Котов. - И более того, если политическая партия себя проявит, она может закрепить этот успех, сможет рассчитывать на то, что она увеличит свое представительство».
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