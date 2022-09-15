Инфляция в Псковской области снизилась до 14,72%

17:07, 15 сентября 2022, ПАИ

До 14,72 % снизилась инфляция в Псковской области в августе. В июле она составила 15,5 %, а месяцем ранее – 16,4 %. Об этом сообщается на сайте отделения Банка России по Псковской области.

Цены на продукты в регионе в прошлом месяце по сравнению с августом 2021 года выросли на 15,32 %, на непродовольственные товары – на 18,34 %, на услуги – на 8,46 %.

Так, масло и жиры подорожали на 22,42 %, стоимость молока и молочной продукции выросла на 26,25 %, а сыр вырос в цене на 22,97 %. Также повысились цены на макаронные и крупяные изделия (на 26,14 %), на чай, кофе и какао (на 23,66 %). Продуктом, который наиболее вырос в цене, оказался сахар. Его стоимость возросла на 45,84 %.

Из непродуктовых товаров в цене заметно увеличились моющие и чистящие средства на 22,27 %, парфюмерные и косметические товары – на 28,07 %.

Кроме того, легковые автомобили подорожали на 59,76 %.

Наибольшее увеличение цен произошло в сфере услуг зарубежного туризма (на 89,13 %). При этом санаторно-оздоровительный отдых для псковичей поднялся в цене на 20,32 %.