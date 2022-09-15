Александр Котов рассказал, кого хотел бы видеть председателем гордумы Пскова

16:54, 15 сентября 2022, ПАИ

О том, кого он хотел бы видеть председателем Псковской городской Думы, в эфире программы «Первый на седьмом» на радиостанции «7 НЕБО» рассказал председатель Псковского областного Собрания, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Александр Котов.

«Я не могу озвучить фамилию кандидата, который будет от партии «Единая Россия» участвовать в выборах председателя Псковской городской Думы, потому что еще нет такого партийного решения», - пояснил спикер. «Понятно, что большинство у партии «Единая Россия» и невероятно высока вероятность того, что кандидат от «Единой России» победит, - добавил он. - Но нужно дождаться решения президиума нашей региональной партийной организации».

Что касается его личных предпочтений, то Александр Котов заявил, что хотел бы видеть на должности председателя гордумы областной столицы Александра Гончаренко или Сергея Гаврилова, как людей, у которых есть большой опыт работы.

«Есть еще целый ряд депутатов, но вряд ли они будут претендовать. А с другой стороны, их профессиональная деятельность не позволяет им быть руководителем представительного органа местного самоуправления», - заметил он.