Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Александр Котов рассказал, кого хотел бы видеть председателем гордумы Пскова

О том, кого он хотел бы видеть председателем Псковской городской Думы, в эфире программы «Первый на седьмом» на радиостанции «7 НЕБО» рассказал председатель Псковского областного Собрания, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Александр Котов.

«Я не могу озвучить фамилию кандидата, который будет от партии «Единая Россия» участвовать в выборах председателя Псковской городской Думы, потому что еще нет такого партийного решения», - пояснил спикер. «Понятно, что большинство у партии «Единая Россия» и невероятно высока вероятность того, что кандидат от «Единой России» победит, - добавил он. - Но нужно дождаться решения президиума нашей региональной партийной организации».

Что касается его личных предпочтений, то Александр Котов заявил, что хотел бы видеть на должности председателя гордумы областной столицы Александра Гончаренко или Сергея Гаврилова, как людей, у которых есть большой опыт работы.

«Есть еще целый ряд депутатов, но вряд ли они будут претендовать. А с другой стороны, их профессиональная деятельность не позволяет им быть руководителем представительного органа местного самоуправления», - заметил он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

15 сентября 2022

Александр Котов рассказал, кого хотел бы видеть председателем гордумы Пскова
15 сентября 2022

Александр Котов стал гостем программы «Первый на седьмом» радиостанции «7 НЕБО»
15 сентября 2022

МИД РФ назвал «красной чертой» поставку США Украине дальнобойных ракет

15 сентября 2022

Основные ошибки псковских политиков перечислил Александр Серавин
15 сентября 2022

Александр Серавин оценил ДЭГ и явку на минувших выборах
14 сентября 2022

Михаил Мишустин заявил об изгнании России с привычных рынков
14 сентября 2022

Более 230 млн записей с личными данными россиян «утекли» в Сеть
14 сентября 2022

В Госдуму могут внести законопроект об ужесточении наказания за госизмену

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...