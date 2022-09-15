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Экономика

Путин призвал поощрять сотрудничество бизнеса России, Китая и Монголии

Президент России Владимир Путин призвал КНР и Монголию переходить на национальные платежные платформы и поощрять сотрудничество бизнеса. Об этом сообщает агентство «Прайм».

«Было бы важно везде, где это возможно, переходить на национальные платежные платформы, такие как система передачи сообщений Банка России и китайская система трансграничных платежей. Это позволит максимально обезопасить расчеты между нашими государствами», — сказал Путин на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.

«Также следует всячески поощрять дальнейшее развитие многоплановой кооперации между бизнес-кругами России, Китая и Монголии, в том числе в рамках межрегионального и приграничного сотрудничества», — добавил он.

Также президент России отметил, что доля взаимных расчетов в национальных валютах России и Китая выросла до 27,5% в первом квартале этого года.

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